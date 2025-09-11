Un taxista y tres pasajeros fueron detenidos con drogas y armas

Cuatro personas fueron detenidas a bordo de un taxi con varios panes de marihuana y armas de fuego, tras un operativo policial que se realizó en el barrio Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Córdoba. Se aprehendió al chofer y a tres pasajeros de entre 17 y 18 años, quienes fueron interceptados en la calle Mariano Fragueiro.

En el interior del rodado, conducido por un hombre de 30 años, se secuestraron dos revólveres calibre 22 mm, 40 cartuchos de distintos calibres, cinco panes de marihuana, varios envoltorios con la misma sustancia, una balanza digital y tres teléfonos celulares.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos descendieron del rodado y trataron de escapar.

Finalmente, fueron detenidos y se lo trasladó a la sede policial, donde quedaron a disposición de la justicia.