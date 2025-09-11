Una mujer encontró muerto a su tío en el patio de su casa tras 20 días

Un trágico hallazgo conmocionó esta tarde a la localidad de San José de la Dormida, cuando fue encontrado sin vida un vecino de 79 años en el patio de su vivienda de calle Gilma Ariza.

De acuerdo a lo informado por la Departamental Tulumba, el hombre vivía solo y fue una sobrina quien descubrió la situación al acercarse a visitarlo. Los investigadores estiman que el deceso se produjo hace al menos 20 a 30 días.

La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes dispuso que el caso sea caratulado como “muerte de etiología dudosa” hasta tanto se realicen las pericias correspondientes. En el lugar se aguarda la intervención del Gabinete Científico de Policía Judicial, que llevará adelante los procedimientos de rigor y el posterior levantamiento del cuerpo.