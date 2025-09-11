Viajaba con su madre, se confundió de micro y protagonizó una historia viral

Un joven de 32 años se convirtió en el protagonista de una historia que se viralizó en las redes sociales y que tuvo un inesperado desenlace. Había abordado un colectivo en Santiago del Estero junto a su madre, bajó al baño en la Terminal de Ómnibus y luego se confundió de micro.

El pasajero terminó en la localidad de Loreto y su mamá se enteró cuando llegó a la ciudad de Córdoba.

Lo sorprendente del caso es que el joven viajó por varias horas en el transporte equivocado sin darse cuenta que no estaba acompañado por su madre.

El error se descubrió cuando el chofer del micro que iba a Loreto hizo el conteo de los pasajeros y descubrió que el asiento Nº5 era utilizado por un pasajero que no tenía en la lista. Inmediatamente, se dio intervención a la Policía y se logró contactar a la mujer, quien gestionó el reencuentro con su hijo.