Así es el dique donde murieron un hombre y su hijo de 3 años

Cristian Sergio Fink (37) y su hijo Álvaro (3) perdieron la vida en el Dique El Cajón de Capilla del Monte, un pequeño embalse ubicado en el norte del Valle de Punilla que se encuentra cubierto de musgo. Los cuerpos fueron hallados a 150 metros del lugar donde estaba el auto del hombre fallecido (que permanecía cerrado) y todo hace presumir que se habría tratado de un accidente.

El hecho ha sido caratulado como «muerte de etiología dudosa», pero se cree que el menor cayó al agua, su padre se arrojó para rescatarlo y ambos fallecieron ahogados.

El dique cuenta con bahías donde el musgo forma una suerte de «colchón de césped» que podrían haber confundido al niño y al adulto, quienes se habrían hundido en un pozo profundo.

El macabro hallazgo fue realizado por un buzo que integra el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quien dio con los cuerpos atrapados en la parte baja del embalse, a dos metros de profundidad y enganchados entre ramas.