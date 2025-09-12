Cayeron dos jóvenes que vendían ketamina, éxtasis y tussi en Nueva Córdoba

Una estudiante y una tatuadora fueron detenidas por la venta de drogas en Nueva Córdoba. La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó un departamento ubicado en la calle Paraná al 600 y se procedió al secuestro de casi cien pastillas de éxtasis, dos mil dólares y varias dosis de MDMA, tussi, ketamina y marihuana.

Todo comenzó con la detención de una joven de 22 años en la vía pública, quien llevaba varios elementos probatorios.

Posteriormente, se ingresó al inmueble donde se dio con su compañera de piso y se hallaron los estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de las detenidas, quienes fueron imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes.