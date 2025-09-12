Cayeron los líderes de una organización narco en Villa Dolores

Una pareja señalada como la cúpula de una red de drogas que operaba en Mina Clavero y Villa Cura Brochero fue detenida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en el marco de una investigación que ya había dejado siete aprehendidos en operativos previos.

Los acusados tenían pedido de captura vigente. El hombre era considerado jefe de la organización, mientras que la mujer administraba las transferencias de dinero provenientes de la venta de estupefacientes y participaba en la comercialización directa.

Las detenciones se relacionan con los procedimientos realizados el 28 de junio y el 10 de julio pasados, cuando fueron arrestadas siete personas, entre ellas dos presuntos proveedores y cinco vendedores conocidos como “perros”. En esos allanamientos se incautaron 317 dosis de cocaína, 18 de marihuana, dinero en efectivo, psicofármacos, un revólver calibre .32, un Peugeot 307 y una motocicleta.

Por disposición de la Fiscalía con sede en Villa Dolores, la pareja fue imputada en el marco de la Ley Nacional N.º 23.737.