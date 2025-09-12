Cayó un integrante de los «levanta portones», estaba en el Gigante de Alberdi

En el marco de un operativo que se hizo en el Gigante de Alberdi por el partido de Belgrano contra San Martín de San Juan, fueron detenido uno de los sujetos acusados de integrar la banda de los «levanta portones» que operaba en Córdoba. El procedimiento se realizó el jueves en uno de los accesos al estadio Julio César Villagra, cuando personal policial identificó a un hombre de 29 años que tenía pedido de captura en el marco de una investigación por robo en viviendas.

La aprehensión ocurrió cuando el hincha presentó su documento en los molinetes de Tribuna Segura.

En tanto, el miércoles pasado, efectivos de Policía Caminera detuvieron a otra persona mayor de edad que también registraba pedido de captura y se procedió al secuestro de un vehículo marca Fiat Pulse.

Más de treinta allanamientos se libraron en el marco de la causa y se logró la detención de doce integrantes de la organización, que forzaba o levantaba portones de ingreso para robar joyas, dinero y artículos electrónicos.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó: «Al cruzar bases de datos policiales y judiciales tanto provinciales como federales, con Tribuna Segura podemos detectar delincuentes y personas con pedido de captura por delitos de todo tipo, e indistintamente a donde hayan sido cometidos los mismos».

Tanto los detenidos como el rodado incautado, fueron trasladados y quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Klinger.