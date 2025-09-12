Clausuran en Carlos Paz locales por venta irregular de productos veterinarios

Inspectores cerraron seis locales en Villa Carlos Paz, Villa Santa Cruz del Lago, Las Perdices y General Cabrera por falta de habilitación y ausencia de dirección técnica veterinaria. También secuestraron 300 productos zooterápicos en infracción.

El Ministerio de Bioagroindustria dispuso la clausura preventiva de los establecimientos tras constatar la falta de autorizaciones, habilitaciones y la inexistencia de un médico veterinario responsable, como exige la normativa vigente.

Los operativos, realizados en el marco de la Ley Provincial N.º 6429, fueron llevados a cabo por la Dirección General de Fiscalización y Control en comercios de Punilla, Unión y San Justo.

Como resultado, además de las clausuras, se incautaron 300 productos zooterápicos que se expendían en infracción. Desde la cartera recordaron que la normativa provincial establece que estos productos solo pueden comercializarse en locales habilitados y bajo supervisión profesional.