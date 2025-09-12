Cómo está la mujer que sufrió un grave accidente en Carlos Paz

La mujer de 27 años que protagonizó ayer a la tarde un grave accidente en Villa Carlos Paz y había sido trasladada al Hospital Sayago, fue derivada anoche a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba y se encuentra con pronóstico reservado. Se trasladaba a bordo de una moto que chocó contra un auto en el Boulevard Sarmiento.

A causa del impacto, sufrió traumatismo de cráneo y una laceración en la zona abdominal.

El choque se produjo cuando la conductora del vehículo (que detuvo su marcha por un desperfecto mecánico) colisionó contra la moto cuando intentaba reincorporarse a la avenida. En ese momento, la ocupante del rodado menor perdió el casco y golpeó su cabeza contra el pavimento.

Fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias, trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local y luego fue llevada (en código rojo) hacia el Hospital de Urgencias, donde permanece internada en grave estado.