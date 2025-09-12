Chocó en el Boulevard Sarmiento

Cómo está la mujer que sufrió un grave accidente en Carlos Paz

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 12 de septiembre de 2025 · 08:35

La mujer de 27 años que protagonizó ayer a la tarde un grave accidente en Villa Carlos Paz y había sido trasladada al Hospital Sayago, fue derivada anoche a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba y se encuentra con pronóstico reservado. Se trasladaba a bordo de una moto que chocó contra un auto en el Boulevard Sarmiento.

A causa del impacto, sufrió traumatismo de cráneo y una laceración en la zona abdominal.

El choque se produjo cuando la conductora del vehículo (que detuvo su marcha por un desperfecto mecánico) colisionó contra la moto cuando intentaba reincorporarse a la avenida. En ese momento, la ocupante del rodado menor perdió el casco y golpeó su cabeza contra el pavimento.

Fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias, trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local y luego fue llevada (en código rojo) hacia el Hospital de Urgencias, donde permanece internada en grave estado.

Más de
motociclista herida Villa Carlos Paz Grave estado

Comentarios