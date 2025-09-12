Detuvieron a un vendedor ambulante que ofreció una «coima» de 100 mil pesos

Un vendedor ambulante fue detenido en la localidad cordobesa de La Tordilla luego de haber intentado coimear al personal interviniente. El hecho ocurrió el jueves pasado en horas de la tarde y terminó con la detención de un hombre de 37 años.

Según pudo conocerse, el sujeto habría ofrecido más de 100.000 pesos al personal actuante para desestimar dicha inspección.

Además, en el procedimiento se incautó un vehículo Toyota Etios, prendas de vestir y el dinero antes mencionado, entre otros elementos. Posteriormente, el vendedor fue trasladado y quedó a disposición de la justicia.