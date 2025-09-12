Dos menores robaron una moto, chocaron y terminaron hospitalizados en Córdoba

Dos jóvenes de 14 y 17 años fueron capturados en barrio Suárez luego de sustraer una motocicleta utilizando una ganzúa tipo T, que quedó incrustada en el tambor de arranque.

El hecho fue detectado gracias a las cámaras del 911. Según fuentes policiales, el vehículo habría sido robado del patio de un domicilio. Durante el operativo, un grupo de vecinos lanzó elementos contundentes contra el personal policial, lo que obligó a utilizar armamento menos letal para dispersar la situación.

En medio de la fuga, los adolescentes protagonizaron un accidente y debieron ser trasladados a centros de salud para recibir atención médica. La motocicleta fue recuperada y quedó a disposición de la justicia.