Hay nueve detenidos por las estafas a los socios de Belgrano

Tras una serie de allanamientos que se hicieron en la ciudad de Córdoba, fueron detenidas nueve personas vinculadas a estafas cometidas a socios del Club Atlético Belgrano. En el marco de una investigación iniciada meses atrás, se logró interceptar a los presuntos integrantes de una banda que habría cometido una «defraudación por el uso de datos de tarjetas de crédito».

Al parecer, estos individuos ofrecían a socios del club la gestión de sus abonos, pagando una cifra inferior a la debida.

Además, utilizaban los datos de dichas tarjetas para realizar otros pagos fraudulentos.

Se hicieron una serie de allanamientos en distintos barrios de la ciudad y se logró el secuestro de varios teléfonos celulares, documentaciones y tarjetas que estarían relacionadas a la causa. En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Especializada en el Cibercrimen, a cargo del doctor Franco Pilnik.