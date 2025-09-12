José C. Paz: un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 17 a la salida de un colegio

Un adolescente de 17 años resultó herido tras ser atacado a puñaladas por otro de 14 a la salida de un colegio en el partido bonaerense de José C. Paz.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la agresión ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N°17, ubicada en la intersección de las calles Altube y Rodrigo de Triana, donde el menor, identificado con las iniciales O.J.U., sufrió lesiones en el torso por parte de C.T.F.

La víctima fue derivada de emergencia a un hospital de la zona y se encuentra fuera de peligro.

La UFI del Joven intervino en el hecho, lo caratuló como lesiones y ordenó diligencias de estilo. (NA)