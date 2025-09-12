Refuerzan la seguridad en la Expo Rural con entrega de una unidad móvil

En el marco de la 91ª Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios que se desarrolla en Río Cuarto hasta el domingo, la Policía de Córdoba implementa un operativo de seguridad supervisado por el jefe de la fuerza, Leonardo Gutiérrez, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Durante la jornada, se entregó una unidad móvil 0 km destinada a reforzar las tareas de prevención y patrullaje en el predio y zonas aledañas. La medida busca fortalecer la presencia policial durante el desarrollo del evento, que convoca a productores, empresarios y visitantes de toda la región.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura de la muestra, acompañado por el subjefe de Policía, Antonio Urquiza, y miembros del Estado Mayor Policial. Desde la fuerza se destacó que el dispositivo contempla recorridos preventivos, controles y medidas específicas para garantizar la seguridad de los asistentes y expositores.