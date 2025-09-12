Sacanta: grave choque de motos dejó a dos heridos hospitalizados

Una mujer de 59 años y un joven de 22 colisionaron con sus motos en la esquina de Bv. Mitre y Dr. Carlos Vivenza. Ambos fueron trasladados al hospital local con lesiones de carácter reservado.

El siniestro ocurrió esta tarde en Sacanta, cuando una motocicleta Guerrero Trip negra, conducida por una mujer de 59 años, impactó contra una Corven DX 70 azul manejada por un joven de 22 años.

El servicio de emergencias asistió a ambos en el lugar y decidió su derivación al Hospital Dr. Diego Montoya para una mejor valoración médica.

La Policía trabaja en la investigación para establecer las causas exactas del accidente ocurrido en la intersección céntrica de la localidad.