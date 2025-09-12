Salsipuedes: falleció un hombre tras ser embestido por un camión

Salsipuedes. Un hombre de 77 años falleció este viernes tras un siniestro vial registrado en la intersección de avenida General Paz y Santa Rosa de Salsipuedes, en el departamento Sierras Chicas.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue embestida por un camión marca Chevrolet conducido por un hombre de 43 años.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el deceso del peatón. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.