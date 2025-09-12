Seis detenidos en operativos por daños, agresión y robos en el sur provincial

En diferentes procedimientos realizados en Alta Gracia, Río Cuarto, Villa María y Santa Rosa de Calamuchita, seis personas fueron detenidas. Entre ellas, tres acusadas de dañar un inmueble y agredir a una mujer que resultó herida, y otras tres vinculadas a hechos de robo.

En los allanamientos se recuperaron herramientas y se secuestraron un teléfono celular, dos motocicletas y un automóvil, todos relacionados a distintos delitos investigados.