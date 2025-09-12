Tragedia en Capilla del Monte: La hipótesis sobre la muerte del padre y su hijo

Una gran consternación provocó en el Valle de Punilla el hallazgo de dos cadáveres pertenecientes al hombre de 37 años y su pequeño hijo de 3, quienes habían desaparecido el miércoles pasado en horas de la tarde en la ciudad de Capilla del Monte. El fiscal Nelson Lingua ordenó una serie de pericias para determinar qué ocurrió y se fortalece la hipótesis de un accidente.

Tras horas de intensa búsqueda, los restos de Cristian Fink y su hijo Álvaro, fueron encontrados en el perilago del Dique El Cajón.

Durante las tareas de rastrillaje, participaron más de 100 efectivos de la Departamental Punilla, bomberos voluntarios, DUAR, ETAC, División Canes de la Policía de Córdoba y equipos de drones, además de buzos especializados.

Las sospechas de que «algo malo había pasado» comenzaron cuando se encontró abandonado el vehículo Chevrolet Aveo donde se trasladaban, el cual tenía las medidas de seguridad activadas.

Si bien el caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa, se cree que el niño cayó a las aguas del dique y su padre se arrojó detrás suyo para intentar rescatarlo. Ambos murieron ahogados y sus restos fueron hallados en la costa.