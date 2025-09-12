Un auto apareció incendiado y abandonado en Cañada de Luque

Un insólito hecho ocurrió este viernes a la madrugada en el kilómetro 89 de la Ruta Provincial Nº 17, en cercanías de Cañada de Luque, departamento Totoral.

Allí, un automóvil Renault Koleos apareció envuelto en llamas, por lo que se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios de Villa del Totoral. Al llegar al lugar, el vehículo ya había sido consumido casi por completo por el fuego.

Lo llamativo del episodio es que en la zona no se encontraba ningún ocupante ni rastros de personas relacionadas con el rodado, que había sido abandonado.

Ante esta situación, personal de la Departamental Totoral inició actuaciones y pidió colaboración a la Comisaría de Obispo Trejo para determinar la titularidad del automóvil y esclarecer lo sucedido.