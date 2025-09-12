Un auto se despistó y volcó cerca de Villa Tulumba

Un accidente de tránsito ocurrió este jueves por la noche en un camino rural que conduce al paraje La Majadilla, una zona ubicada en el departamento Tulumba, al norte de la provincia de Córdoba.

Según informaron las autoridades, un automóvil Renault Clio perdió el control, derrapó y terminó volcando sobre la banquina. El vehículo cruzó un alambrado y quedó dentro de un campo.

El conductor, un hombre de 80 años domiciliado en la zona, recibió asistencia del servicio de emergencias y fue trasladado al Hospital de Tulumba para una mejor atención médica.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba junto a Bomberos Voluntarios de Villa Tulumba.