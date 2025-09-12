Un detenido en Córdoba por una causa de estafa en Santiago del Estero

Córdoba capital. En un operativo realizado en barrio El Chingolo, personal del Departamento de Delitos Económicos de Córdoba, con colaboración de la policía de Santiago del Estero, detuvo a un hombre mayor de edad vinculado a una causa judicial por estafa cometida en la provincia vecina.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron nueve teléfonos celulares, tarjetas de débito, un pen drive, un posnet y otros elementos de interés para la causa.

La investigación, iniciada en Santiago del Estero y extendida a Córdoba, permitió ubicar al sospechoso en esta ciudad. El detenido será extraditado y puesto a disposición del magistrado interviniente.