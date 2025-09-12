Un detenido en Córdoba por una causa de estafa en Santiago del Estero

Sucesos
viernes, 12 de septiembre de 2025 · 13:13

Córdoba capital. En un operativo realizado en barrio El Chingolo, personal del Departamento de Delitos Económicos de Córdoba, con colaboración de la policía de Santiago del Estero, detuvo a un hombre mayor de edad vinculado a una causa judicial por estafa cometida en la provincia vecina.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron nueve teléfonos celulares, tarjetas de débito, un pen drive, un posnet y otros elementos de interés para la causa.
La investigación, iniciada en Santiago del Estero y extendida a Córdoba, permitió ubicar al sospechoso en esta ciudad. El detenido será extraditado y puesto a disposición del magistrado interviniente.

