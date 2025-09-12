Un niño se descompensó en un club de Córdoba y perdió la vida

Un adolescente de 13 años murió tras descompensarse durante un entrenamiento en un club de fútbol de Córdoba. El trágico hecho se produjo el jueves pasado en horas de la noche en las instalaciones de San Lorenzo, el menor fue trasladado hacia el Hospital de Niños y se constató su deceso.

Testigos relataron que el chico se desvaneció de repente ante la mirada desesperada de sus compañeros, entrenadores y allegados al club, quienes comenzaron a practicarle primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia.

Pese a los esfuerzos, los médicos confirmaron que había padecido de una muerte súbita.

Se abrió una investigación para determinar si contaba con antecedentes y tratar de establecer las causas que originaron su deceso.