Una familia de barrio Miguel Muñoz B ofrece recompensa para recuperar su moto robada

Una familia de barrio Miguel Muñoz B fue víctima de un robo en la madrugada de este viernes, cuando desconocidos ingresaron a su vivienda de calle Venezuela y se llevaron una motocicleta Twister CB 125, patente A254ZEO.

El hecho ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana. Los delincuentes lograron abrir con cuidado el portón lateral del garage para no hacer ruido y sustrajeron el rodado, que se encontraba en perfecto estado.

El propietario, Ángel, explicó que los vecinos notaron movimientos extraños en el horario del robo, aunque recién después se dieron cuenta de lo ocurrido. Actualmente, se están recopilando imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra, que ya aportaron material relevante para la investigación.

La denuncia fue realizada ante la Policía, y la familia ofrece una recompensa a quien aporte datos que permitan recuperar la motocicleta. Quienes tengan información pueden comunicarse al 3541-234075.