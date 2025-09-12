Una pareja viajaba en ómnibus con casi 9 kilos de cocaína adosados al cuerpo

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la madrugada de ayer cuando transportaban ocho paquetes rectangulares de cocaína ocultos debajo de su vestimenta, en un colectivo que iba de Jujuy hacia Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 896 en la localidad de 7 de Abril, cuando gendarmes del Grupo Burruyacú inspeccionaron la unidad. Los paquetes —cuatro cada uno— estaban adosados al cuerpo y dieron positivo en las pruebas de campo, con un peso total de 8,985 kilos.

El Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán ordenó el secuestro de la droga y la detención incomunicada de los pasajeros.