Violento impacto en Cárcano: una conductora embistió a un auto en un semáforo

Una conductora de 18 años sufrió un traumatismo de cráneo luego de embestir a un Citroën en un semáforo. Fue asistida en el lugar y trasladada al hospital local, mientras ambos autos quedaron secuestrados por disposición judicial.

El siniestro ocurrió esta tarde en la intersección de avenida Cárcano y Maradona, en barrio Inquilinos de Villa Carlos Paz. Un hombre de 55 años relató que se encontraba detenido en el semáforo a bordo de su Citroën C3 cuando fue embestido desde atrás por un Peugeot 307 conducido por la joven.

El servicio de emergencias diagnosticó a la mujer un traumatismo leve de cráneo y decidió su traslado al hospital municipal para una mejor atención.

La Policía secuestró ambos vehículos, que quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, mientras se investigan las causas que provocaron el accidente.