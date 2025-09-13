Altas Cumbres: detenido por intentar sobornar a la Caminera con $50.000

Un hombre de 54 años fue detenido este sábado por la mañana en el Camino de las Altas Cumbres tras intentar sobornar a efectivos de la Policía Caminera con más de $50.000.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Ford F-100 conducida por el acusado, quien viajaba junto a una mujer de 50 años.

Al constatar que no contaba con la documentación del rodado, el conductor ofreció dinero a los uniformados para “arreglar” la situación. Lejos de aceptar, los efectivos secuestraron el dinero, labraron el acta correspondiente y procedieron a su detención.

El caso quedó a disposición de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, que lo investiga por el delito de cohecho.