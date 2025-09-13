Así quedaron los vehículos tras el choque en la ruta E-52 donde murieron dos jóvenes

En la madrugada de este sábado, dos jóvenes de 20 años fallecieron en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52, a la altura de La Tordilla, departamento Ansenuza.

De acuerdo a lo informado, los jóvenes circulaban en un Fiat Cronos que, por causas que aún se investigan, impactó contra un camión Mercedes Benz.

Al llegar al lugar, personal del servicio de emergencias constató el deceso de los ocupantes del automóvil. En tanto, el conductor del camión, un hombre de 30 años, fue trasladado al Hospital de Arroyito con lesiones de consideración.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias que originaron la tragedia.