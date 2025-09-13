Conductor intentó sobornar a la Policía en un control

Copina. Un conductor de 54 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue detenido en las últimas horas en un control de Policía Caminera en el kilómetro 87 de la Ruta Provincial E-34, a la altura del paraje Copina.

El hombre ofreció más de 50 mil pesos a los efectivos para evitar que se le labrara un acta de infracción, ya que circulaba en una camioneta Ford F100 sin la documentación correspondiente.

En el procedimiento, también viajaba como acompañante una mujer de 50 años. La Policía secuestró el vehículo y el dinero utilizado en el intento de soborno.