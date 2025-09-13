Conmoción en Punilla: líder religioso detenido por narcotráfico en plena vía pública

Un hecho cargado de impacto social sacudió a las localidades de Huerta Grande y La Falda, en el Valle de Punilla. La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo en plena vía pública a un pastor evangélico acusado de comercializar estupefacientes, lo que generó conmoción entre los vecinos de la región.

El procedimiento comenzó en la intersección de calles Yamila Garay y Uruguay, en Huerta Grande, donde fue interceptado el sospechoso. En el lugar se incautaron varias dosis de cocaína, $150.000 en efectivo y otros elementos que evidencian su actividad ilícita.

Minutos más tarde, el Equipo de Acciones Tácticas de la FPA allanó una vivienda en barrio Villa Soria de La Falda, donde residía el detenido. Allí se secuestraron nuevas dosis de cocaína y marihuana, además de elementos relacionados al fraccionamiento y comercialización de drogas.

Lo que más sorprendió a los investigadores es que el detenido era un reconocido pastor de una iglesia evangelista con sede en La Falda. Según trascendió, utilizaba su domicilio, ubicado frente a la plaza del barrio, como punto de expendio de estupefacientes.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Cosquín ordenó el traslado del detenido y las pruebas recolectadas a sede judicial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.