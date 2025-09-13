Córdoba: detuvieron a un hombre por asaltar a un chofer de Uber y a cuatro por robo

En distintos procedimientos realizados en Córdoba capital, la policía detuvo a cinco personas acusadas de distintos hechos delictivos.

En barrio Ciudad de Mis Sueños, los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad luego de que asaltara a un chofer de la aplicación Uber. Según se informó, el conductor fue sorprendido durante un viaje y rápidamente alertó a la policía, que logró la aprehensión del agresor.

En paralelo, en barrio Renacimiento, la policía aprehendió a cuatro hombres acusados de sustraer pertenencias de un obrador de la zona. Durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos relacionados al robo.

Las personas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para avanzar en la investigación de ambos hechos.