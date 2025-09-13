Córdoba: madrugada fatal en la E-52, murieron dos jóvenes en un choque

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este sábado sobre la ruta provincial E-52, en cercanías de La Tordilla.

De acuerdo a las primeras informaciones, un automóvil y un camión habrían colisionado de manera frontal, provocando la muerte de dos jóvenes de aproximadamente 20 años que se trasladaban en el vehículo menor.

En el lugar trabajaron personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencias, quienes constataron el fallecimiento y desplegaron tareas para asistir y controlar la situación.

Las causas del siniestro vial permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.