Córdoba y Santa Fe: despliegue interfuerzas dejó detenidos y vehículos incautados

Un operativo conjunto bajo el Plan 90/10 se llevó adelante en las localidades limítrofes de San Francisco (Córdoba) y la provincia de Santa Fe, con la participación de efectivos de la Policía de Córdoba, Gendarmería, Policía Federal y la policía santafesina.

Los procedimientos permitieron detener a seis personas y el secuestro de más de 24 motocicletas vinculadas a distintos ilícitos, un automóvil, estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El despliegue buscó reforzar la seguridad en la zona fronteriza, donde se incrementaron los controles vehiculares y las patrullas preventivas.