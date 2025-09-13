Corral de Bustos: cayó una pareja que vendía drogas por delivery

Una pareja fue detenida en la ciudad de Corral de Bustos acusada de comercializar drogas bajo la modalidad delivery. El operativo fue llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico tras diversas denuncias anónimas recibidas en el 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal.

Los allanamientos se realizaron en dos viviendas de barrio Ifflinger, una en calle Lavalle al 800 y otra en Corrientes al 300. Allí, el personal de la FPA incautó 113 dosis de cocaína, tres de marihuana y distintos elementos de interés para la causa.

Según la investigación, la pareja no solo vendía en su domicilio, sino que también entregaba la droga a clientes de distintos puntos de la ciudad.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en Marcos Juárez, dispuso el traslado de los detenidos y las evidencias a sede judicial, donde quedaron imputados por comercialización de estupefacientes.