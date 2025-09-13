Detuvieron a un hombre que ofrecía entradas falsas para un baile

Colonia Caroya. Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en avenida San Martín y calle 20 de Colonia Caroya, en el departamento Colón, acusado de comercializar entradas falsas para un evento bailable de cuarteto.

Durante el operativo, personal policial procedió al secuestro de varios tickets apócrifos que el sospechoso tenía en su poder. Según informaron fuentes oficiales, el individuo habría estado ofreciendo las entradas momentos antes de su aprehensión.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

