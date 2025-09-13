Detuvieron a un hombre que vendía entradas falsas para un baile de cuarteto

En horas de la madrugada, personal policial de la Departamental Colón detuvo a un hombre de 32 años en la ciudad de Colonia Caroya, acusado de comercializar entradas falsas para un evento bailable de cuarteto.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida San Martín y calle 20. Allí, los efectivos secuestraron varios tickets apócrifos relacionados con el espectáculo.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.