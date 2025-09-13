Festival aéreo en Bell Ville terminó en desastre: dos muertos al caer una aeronave

Durante el fin de semana, el Festival Aéreo de Bell Ville se vio empañado por un accidente fatal. Una aeronave de tipo experimental que realizaba acrobacias se desplomó cuando intentaba despegar. Según testigos, la nave sufrió una “pérdida” y cayó de golpe, impactando contra el suelo y desatando un incendio.

Los dos ocupantes de la aeronave fallecieron en el acto, aunque sus identidades aún no fueron difundidas oficialmente. El accidente ocurrió en la cabecera de la pista del Aeroclub de Bell Ville, en la provincia de Córdoba.

Al lugar acudieron rápidamente policías, bomberos y personal sanitario, pero no pudieron revertir la tragedia. El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, tomó intervención en el caso y se espera también la participación de la justicia federal por la jurisdicción aérea.