Grave: 20 detenidos y un niño de 12 años en riña de gallos

La Policía de Córdoba realizó un procedimiento en Villa del Prado que culminó con 20 personas detenidas por participar en riñas clandestinas de gallos.

Entre los involucrados se encontraba un menor de 12 años, lo que agravó la situación. Durante el operativo fueron rescatadas 10 aves utilizadas en las peleas, además del secuestro de una suma de dinero, un reloj y otros elementos relacionados con la causa.

En la intervención también colaboró la Policía Ambiental, que tomó resguardo de los animales recuperados. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.