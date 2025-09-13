La Francia: hallaron y secuestraron un BMW adulterado en la autovía ruta 19

Ayer, en la localidad de La Francia, personal policial secuestró un automóvil adulterado en un operativo sobre la autovía ruta 19, a la altura del kilómetro 170.

El rodado, un BMW color blanco, fue hallado abandonado a un costado de la vía, sin ocupantes y con la llanta trasera dañada. Al verificar su estado, los agentes constataron que las chapas patentes no eran las homologadas por el Registro del Automotor y que la numeración grabada en los cristales había sido borrada.

Tras comunicarse con el titular registral, se determinó que su vehículo original con la misma patente se encontraba en una agencia para su venta, lo que confirmó que el hallado era adulterado.

El automóvil fue secuestrado y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Turno, que continuará con las actuaciones correspondientes.