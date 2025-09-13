Las Varillas: un menor de 14 años fue reducido tras amenazar y agredir a policías

Un violento episodio se registró en la localidad de Las Varillas cuando un menor de 14 años fue controlado por la policía en la intersección de calles Chacabuco y Roque Sáenz Peña.

El adolescente se encontraba ofuscado y, al ser abordado por los uniformados, reaccionó con golpes de puño y amenazas contra el personal actuante. Momentos antes, había descartado una réplica de arma de fuego.

Finalmente, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, quien fue puesto a disposición del juzgado penal juvenil interviniente.