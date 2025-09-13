Las Varillas: un menor de 14 años fue reducido tras amenazar y agredir a policías

Violento episodio
Las Varillas: un menor de 14 años fue reducido tras amenazar y agredir a policíasEl adolescente descartó una réplica de arma de fuego antes de ser reducido y quedó a disposición del juzgado penal juvenil
Un violento episodio se registró en la localidad de Las Varillas cuando un menor de 14 años fue controlado por la policía en la intersección de calles Chacabuco y Roque Sáenz Peña.
El adolescente se encontraba ofuscado y, al ser abordado por los uniformados, reaccionó con golpes de puño y amenazas contra el personal actuante. Momentos antes, había descartado una réplica de arma de fuego.
Finalmente, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, quien fue puesto a disposición del juzgado penal juvenil interviniente.