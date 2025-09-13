Megaoperativo en el sur de Córdoba terminó con detenidos y múltiples secuestros

Luego de una serie de allanamientos realizados en distintas ciudades del sur provincial, la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres sospechados de participar en un robo domiciliario.

Los procedimientos se desplegaron en La Carlota, Río Cuarto, Villa María y Villa Nueva, con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Durante las intervenciones, se secuestraron estupefacientes, ocho motocicletas relacionadas con infracciones al Código de Convivencia, dos automóviles con pedido de secuestro, además de electrodomésticos, cables subterráneos y otros objetos que habrían sido robados.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia.