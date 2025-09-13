Motociclista sufrió una caída en Bosque Alegre y terminó hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró en la tarde del sábado en Villa Río Icho Cruz, a unos 200 metros de la rotonda Cinco Valles, en la zona de Bosque Alegre.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 57 años que circulaba en una motocicleta Kawasaki R1 perdió el control del rodado y cayó sobre la banquina.

Al lugar acudió el servicio de emergencias, que diagnosticó traumatismo de clavícula y dispuso el traslado de la víctima al Hospital Sayago para una mejor atención.