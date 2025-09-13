Rescataron a un hombre que se agotó nadando en Traslasierra

Un hombre de 35 años fue rescatado este sábado en el Dique La Viña, en el valle de Traslasierra, tras agotarse mientras nadaba.

Personal del Duar y de Seguridad Náutica realizaban patrullajes preventivos cuando observaron que el hombre pedía ayuda en el agua. De inmediato, lo asistieron y lograron extraerlo a la orilla.

El nadador había sufrido una fatiga muscular y recibió la primera atención en el lugar. Afortunadamente, la rápida intervención permitió que el episodio no pasara a mayores.