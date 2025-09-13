San Francisco: detuvieron a cinco personas con 500 dosis de cocaína

En el marco del plan de lucha y prevención contra el narcotráfico impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó un operativo interfuerzas en la ciudad de San Francisco.

El procedimiento se llevó a cabo en calles, espacios verdes y sectores vulnerables, con apoyo de la Policía de Córdoba. Durante el operativo, un vehículo con cinco ocupantes intentó evadir un control policial y fue interceptado en calle San Francisco de Asís al 1000, en barrio Parque.

En la requisa, los efectivos secuestraron 496 dosis de cocaína, $111.100 en efectivo y el automóvil en el que se trasladaban. Los cinco ocupantes, todos mayores de edad, fueron detenidos en el lugar.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado de los aprehendidos a sede judicial junto con los elementos secuestrados.