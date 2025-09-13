Tragedia en Córdoba: un hombre murió jugando al fútbol

La tarde deportiva en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), en barrio Villa Gran Parque de Córdoba, se transformó en tragedia. Un hombre sufrió una descompensación mientras jugaba al fútbol y, pese a los intentos de asistencia, falleció.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Elpidio Torres, donde minutos después los médicos confirmaron su muerte. El diagnóstico preliminar indicó pérdida de conocimiento y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las causas del fallecimiento. Todo ocurrió de manera repentina mientras el hombre disputaba un partido en el predio deportivo.

El hecho generó conmoción entre jugadores y allegados presentes en el lugar, que quedaron consternados por lo sucedido.