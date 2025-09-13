Tres vehículos protagonizaron un fuerte accidente en Av. San Martín

En la tarde del sábado se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida San Martín y Gobernador Núñez, en Villa Carlos Paz.

Al llegar al lugar, la policía constató la colisión entre tres vehículos: un Ford Focus conducido por un hombre de 29 años, un Renault Stepway al mando de un hombre de 51 años y un Fiat Cronos guiado por una mujer de 27 años.

Pese a lo aparatoso del siniestro, no se registraron heridos y el hecho solo derivó en daños materiales. Los conductores intercambiaron datos de seguro en el lugar.