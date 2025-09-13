Un motociclista y un auto chocaron anoche en barrio Los Manantiales

Un accidente de tránsito ocurrió anoche en la intersección de calles Monteagudo y El Prado, en barrio Manantiales.

Un hombre de 39 años que conducía un Renault Clio impactó contra una motocicleta Honda Wave 110cc guiada por un joven de 19 años.

Al lugar acudió personal policial y un servicio de emergencias que realizó la revisión clínica del motociclista. Según confirmaron, no fue necesario su traslado a un centro de salud y ambos protagonistas permanecieron en el sitio.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del siniestro vial.