Una mujer sorprendió a un hombre en su casa en Cuesta Blanca

En la madrugada de este sábado, personal policial de la Subcomisaría de Icho Cruz detuvo a un hombre de 45 años en la localidad de Cuesta Blanca, tras un operativo realizado en inmediaciones de la intersección de calle Hernández y la Ruta 14.

El procedimiento se inició luego de un llamado de alerta que daba cuenta de que una persona había ingresado sin autorización al patio de una vivienda. La propietaria, al encender la luz, sorprendió al intruso, quien emprendió la fuga.

Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo que permitió ubicar y aprehender al sospechoso. Posteriormente fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.