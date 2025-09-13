Vecinos atacaron a la policía durante la captura de un joven buscado en Córdoba

En la tarde del viernes, un operativo policial en barrio Yapeyú de Córdoba Capital culminó con la detención de un joven de 22 años que era buscado por la justicia.

El procedimiento comenzó cuando el operador de cámaras del 911 advirtió movimientos sospechosos en la zona. Al notar la presencia de los uniformados, dos hombres emprendieron la huida, aunque solo uno de ellos pudo ser alcanzado en la intersección de calles Costa Rica y Garro.

Fuentes oficiales confirmaron que el joven presentaba un pedido de detención vigente solicitado por una fiscalía de instrucción, vinculado a una causa por robo calificado. En el lugar se le secuestró un teléfono celular.

Durante el despliegue policial, vecinos arrojaron elementos contundentes contra los móviles y efectivos, lo que obligó a utilizar escopetas menos letales para dispersar la agresión.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.