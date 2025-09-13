Violencia en la ruta 9: una mujer pidió ayuda desde un auto y su pareja fue detenida

En horas de la tarde, un grave episodio de violencia se registró en Jesús María, sobre la ruta nacional 9 y la colectora Este.

Personal de la Policía Caminera que realizaba un patrullaje preventivo detuvo la marcha de un Fiat Punto y procedió a la aprehensión de su conductor, un hombre de 49 años.

Momentos antes, la mujer que lo acompañaba, de 62 años, había pedido ayuda mediante señas desde el interior del vehículo, lo que fue advertido tanto por transeúntes como por los efectivos.

Tras constatar escoriaciones en la víctima, se le brindó la primera asistencia y el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.