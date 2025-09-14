Accidente de moto en el ingreso a Carlos Paz dejó a una pareja hospitalizada

Un accidente de tránsito se registró este domingo en la autopista Córdoba–Carlos Paz, en la zona de la curva del puente de ingreso a la ciudad, y dejó como saldo a dos personas hospitalizadas.

Según informaron fuentes policiales, una motocicleta marca Zanella perdió el control y terminó despistando sobre la calzada. En el rodado viajaban un joven de 23 años y una mujer de 34, quienes resultaron con traumatismos de distinta consideración.

Ambos fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados en ambulancia al Hospital Sayago para una mejor atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, que implementaron una reducción de calzada para ordenar el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia. El episodio generó demoras en el ingreso a la ciudad durante parte de la jornada.